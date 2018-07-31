Украинские баскетбольные клубы получили соперников в квалификации Кубка Европы
Украинские клубы узнали своих соперников в первом раунде квалификации Кубка Европы FIBA.
"Черкасские Мавпы" сыграют против другого чемпиона "Кьонгсберг Майнерс" из Норвегии. В случае победы на них уже ждет венгерская "Альба".
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Обладателю же отечественного Кубка "Днепру" выпала греческая "Лавра", а потом представитель Кипра "Керавнос".
Первые матчи запланированы на 20 сентября. Украинские команды сыграют на выезде. Ответные матчи состоятся 26 сентября уже в Украине.
Напомним, что "Черкасские Мавпы" впервые в истории стали чемпионами Украины, обыграв в финале именно "Днепр".
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Источник: 24 Канал
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