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Украинские баскетбольные клубы получили соперников в квалификации Кубка Европы

23 Читати новину українською
БК "Черкасские Мавпы"
БК "Черкасские Мавпы" / mavpabasket.com

Украинские клубы узнали своих соперников в первом раунде квалификации Кубка Европы FIBA.

"Черкасские Мавпы" сыграют против другого чемпиона "Кьонгсберг Майнерс" из Норвегии. В случае победы на них уже ждет венгерская "Альба".

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Обладателю же отечественного Кубка "Днепру" выпала греческая "Лавра", а потом представитель Кипра "Керавнос".

Первые матчи запланированы на 20 сентября. Украинские команды сыграют на выезде. Ответные матчи состоятся 26 сентября уже в Украине.

Напомним, что "Черкасские Мавпы" впервые в истории стали чемпионами Украины, обыграв в финале именно "Днепр".

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Теги: Новости спорта Баскетбол
Источник: 24 Канал
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