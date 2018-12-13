Украинские биатлонисты Юлия Журавок и Виталий Труш завоевали бронзу на этапе Кубка IBU

На этапе Кубка IBU в итальянском Риднау украинская пара Юлия Журавок и Виталий Труш до последнего претендовала на золотые награды. Однако в итоге оказались лишь третьими.

Читайте также: Скандалы-2018: Олимпийские сани Мандзия, "российские объятия" Абраменко и Крым Усика

Наши биатлонисты продемонстрировали лучшую стрельбу среди всех участников этой эстафеты, использовав на восьми огневых рубежах всего лишь два дополнительных патрона. Однако именно последний неудачный выстрел Труша позволил обойти его соперникам. А на трассе обогнать представителей России и Германии украинец не сумел.

Battle on the last meters was in favor of the team! finishes second and takes the third! pic.twitter.com/uDNoH9Yxl8 — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 13 грудня 2018 р.

Читайте также: Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в употреблении допинга, им грозит тюремное заключение

Стоит отметить, что за Германию, которая финишировала второй, в этой одиночной смешанной эстафете выступила Дальмайер. Обладательница Большого хрустального Глобуса сезона 2016-2017 из-за соревнования на Кубке IBU набирает форму после болезни перед началом сезона.

At the first exchange Dahlmeier and Zhuravok tap their teammates just a second apart. pic.twitter.com/uBKvNr6OiA — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 13 грудня 2018 р.

Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (0+11) 39:03,2

2. Германия (0+10) +2,1

3. Украина (0+2) +15,3