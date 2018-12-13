13:50
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Украинские биатлонисты Юлия Журавок и Виталий Труш завоевали бронзу на этапе Кубка IBU

      57 Читати новину українською
      Украинцы показали лучшую стрельбу
      Украинцы показали лучшую стрельбу / twitter IBU Cup Biathlon

      На этапе Кубка IBU в итальянском Риднау украинская пара Юлия Журавок и Виталий Труш до последнего претендовала на золотые награды. Однако в итоге оказались лишь третьими.

      Читайте также: Скандалы-2018: Олимпийские сани Мандзия, "российские объятия" Абраменко и Крым Усика

      Наши биатлонисты продемонстрировали лучшую стрельбу среди всех участников этой эстафеты, использовав на восьми огневых рубежах всего лишь два дополнительных патрона. Однако именно последний неудачный выстрел Труша позволил обойти его соперникам. А на трассе обогнать представителей России и Германии украинец не сумел.

      Читайте также: Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в употреблении допинга, им грозит тюремное заключение

      Стоит отметить, что за Германию, которая финишировала второй, в этой одиночной смешанной эстафете выступила Дальмайер. Обладательница Большого хрустального Глобуса сезона 2016-2017 из-за соревнования на Кубке IBU набирает форму после болезни перед началом сезона.

      Одиночная смешанная эстафета

      1. Россия (0+11) 39:03,2
      2. Германия (0+10) +2,1
      3. Украина (0+2) +15,3

       

      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тренды в дизайне интерьеров 2018: что было в квартирной моде этого года
      сегодня , 13:00 Тренды в дизайне интерьеров 2018: что было в квартирной моде этого года
      Наталя Сколоздра 87
      Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      сегодня , 12:25 Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      Блог Медіа 1772
      В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы
      сегодня , 09:18 В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы
      Ігор Саджениця 268
      Победы-2018: о главных достижениях Украины в уходящем году
      сегодня , 09:02 Победы-2018: о главных достижениях Украины в уходящем году
      Інна Жолобович 609
      Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      сегодня , 08:40 Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      Артем Овдієнко 1499
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      "Стандард" побеждает уже в третьем матче подряд
       17 апреля 2011 , 15:35
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Фанаты "Сент-Этьена" продолжают оскорблять украинских болельщиков? ФОТО
       23 декабря 2014 , 11:16
      Ярмоленко приносит "Динамо" победу в матче против "Стали"
       8 ноября 2015 , 21:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук