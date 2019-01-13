Украинские биатлонисты объяснили провал в эстафете

Украинские биатлонисты Артем Прийма и Руслан Ткаленко прокомментировали неудачный результат команды в эстафете. Сборная Украины не смогла финишировать, поскольку организаторы сняли ее с гонки.

Артем Прима, который первым вышел на старт, из-за неудачной стрельбы вынужден был пробежать 3 круга штрафа, что в итоге и стало причиной неудачного результата.

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"На "лежке" ветер слева был, я сделал поправку, и в итоге все промахи вышли на 9 часов. Не знаю, почему там на одном спуске много падали, он вполне нормальный", – цитирует Приму сайт Федерации биатлона Украины.

Руслан Ткаленко пожаловался на ужасные погодные условия, которые, по его словам, повлияли на гонку.

"Мне очень хотелось улучшить командную позицию и пробежать гонку лучше для себя. Погода реально очень мешала. Было очень холодно, я замерз и промок. Дождь и ветер очень усложняли работу на стрельбе. На стойке поэтому заработал круг штрафа. Также не понимаю, почему много падали на одном из спусков, я его более или менее спокойно проходил ", – резюмировал Руслан.

Напомним, что победу в гонке получили биатлонисты сборной России. Российская четверка на всех огневых рубежах использовала шесть дополнительных патронов и опередила французов на минуту.