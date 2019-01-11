Украинские биатлонисты провалили спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Не слишком удачно выступили украинские биатлонисты во время спринта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный. Он показал время 27:55.9 минут, отстав от победителя Александра Логинова из России на 2:05. При этом украинец допустил два промаха на втором огневом рубеже.

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Еще один украинец, который финишировал в зачетной зоне – Сергей Семенов. Со временем 28:17.7 минут он оказался на 37-й позиции.

Артем Прийма только 48-й (28:38.1), Руслан Ткаленко 61-й (28:58.2).

Выиграл гонку россиянин Логинов. Он ни разу не промахнулся и показал время 25:50.9. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бе. Он отстал на +25.2 секунд, совершив один промах. Третий – швед Себастьян Самуэльссон. Он тоже чисто отстрелялся, но отстал на +36.8 секунд.

В субботу, 12 января, в Оберхофе запланированы гонки преследования у женщин и мужчин. В воскресенье, 13 декабря – эстафета 4х6 км у женщин и эстафета 4х7,5 км у мужчин.

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