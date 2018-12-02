Украинские биатлонисты взяли бронзу в первой гонке этапа Кубка мира
В словенской Поклюке завершилась одиночная смешанная эстафета – первая гонка первого этапа Кубка мира сезона 2018-2019.
Гонка завершилась победой команды Норвегии, второе место – в Австрии. А вот третье заняли украинцы Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.
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Из команд, которые финишировали в первой пятерке, украинцы допустили меньше всего ошибок на огневом рубеже – один выстрел мимо. Однако этого оказалось мало, чтобы обогнать норвежцев (4 промаха) и австрийцев (5 промахов)
Одиночная смешанная эстафета:
1. Норвегия (0+4) 38: 26,7
2. Австрия (0+5) +8,5
3. Украина (0+1) +20,7
4. Франция (1+9) +30,3
5. Швеция (0+10) +35,5
6. Канада (0+10) +37,8
Напоминаем, что сегодня в 15:30, в Поклюке, пройдет смешанная эстафета – первая гонка первого соревновательного дня в рамках первого этапа Кубка мира.