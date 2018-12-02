Украинские биатлонисты взяли бронзу в первой гонке этапа Кубка мира

В словенской Поклюке завершилась одиночная смешанная эстафета – первая гонка первого этапа Кубка мира сезона 2018-2019.

Гонка завершилась победой команды Норвегии, второе место – в Австрии. А вот третье заняли украинцы Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

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Из команд, которые финишировали в первой пятерке, украинцы допустили меньше всего ошибок на огневом рубеже – один выстрел мимо. Однако этого оказалось мало, чтобы обогнать норвежцев (4 промаха) и австрийцев (5 промахов)

Одиночная смешанная эстафета:

1. Норвегия (0+4) 38: 26,7

2. Австрия (0+5) +8,5

3. Украина (0+1) +20,7

4. Франция (1+9) +30,3

5. Швеция (0+10) +35,5

6. Канада (0+10) +37,8

Напоминаем, что сегодня в 15:30, в Поклюке, пройдет смешанная эстафета – первая гонка первого соревновательного дня в рамках первого этапа Кубка мира.