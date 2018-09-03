Украинские бойцы дали жесткий отпор оккупантам на Донбассе: есть жертвы и раненые

Оккупационные войска России 2 сентября десятки раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Вследствие враждебных действий восемь военных получили ранения. В то же время, силы ВСУ уничтожили троих и ранили шестерых оккупантов.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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"На протяжении прошлых суток, 2 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил стала более напряженной, однако полностью контролируемой. Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял", – говорится в сообщении.

Пророссийские боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Шумы, Южное, Каменка, Марьинка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

Вследствие обстрелов позиций Объединенных сил 4 военнослужащих в течение суток получили ранения, еще четверо получили легкие повреждения. По данным разведки, в течение трех суток оккупантов уничтожены и еще шестеро ранены,

– добавили в штабе.

Также отмечается, что всех раненых украинских защитников вовремя эвакуировали с позиций и отправили на лечение в медучреждения.

Одновременно, с начала суток, 3 сентября, враг 4 раза обстрелял украинские позиции в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.