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Украинские бойцы показали, как работают с мощным оружием на Донбассе: интересное видео

141 Читати новину українською
Украинские бойцы проводят тренировку с мощным оружием
Украинские бойцы проводят тренировку с мощным оружием / Скрин из видео

Украинские военнослужащие, которые сейчас принимают участие в проведении Операции объединенных сил показали, как работают с противотанковым оружием СПГ-9 – гранатометом, который в народе называют "сапог".

Соответствующее видео учений ООС было опубликовано на странице 93 ОМБр Холодный Яр в Facebook.

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Отмечается, что тренировки проводят на одном из полигонов Донбасса.

СПГ-9 – станковый противотанковый гранатомет, в народе "сапог", – эффективное и мощное оружие. Одним метким выстрелом оно готово вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника. Легкая переносная пушка пригодится при выполнении боевых задач,
– говорится в сообщении.

Также в бригаде добавили, что бойцы вместе с коллегами из других бригад "закрепляют навыки наведения СПГ на различные расстояния и быстрого перемещения гранатомета в случае изменения позиции".

 

Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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