Украинские боксеры помогают россиянину Поветкину готовиться к бою против Джошуа

Российский боксер Александр Поветкин продолжает подготовку к поединку против британца Энтони Джошуа, который состоится 22 сентября. Россиянину помогают готовиться к бою трое украинских боксеров.

Тренер россиянина Иван Кирпа пригласил в лагерь Поветкина супертяжеловесов Александра Захожего (8-0, 6 КО) и Владислава Сиренко (9-0, 8 КО).

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Третьим украинцем является Владимир Кацуки, который выступает в любителях. Ранее он спарринговал с Владимиром Кличко перед поединком с Джошуа.

Отметим, что бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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