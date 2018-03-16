Украинские боксеры рискуют не попасть на Олимпиаду-2020

Украинские боксеры не попадут на Олимпийские игры, если не примут участие на Чемпионате мира в 2019 году в Сочи из-за запрета МОН молодежи спорта выступлений в России.

Украинские боксеры рискуют остаться без Олимпиады. Наши спортсмены могут не получить лицензии на главные Игры четырехлетия, если не примут участие в Чемпионате мира в следующем году в Сочи.

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Министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий всем украинским атлетам выступать на соревнованиях в России. Поэтому наши боксеры могут одержать лицензии на Олимпиаду в Токио 2020 только на других турнирах. Однако, это возможно только в том случае, если такие соревнования будут проводить.