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      Украинские боксеры второй год подряд признаны лучшими по версии журнала The Ring

      30 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик

      Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим боксером года по версии авторитетного издания The Ring.

      В 2018 году Усик провел три боя. Во Всемирной боксерской суперсерии победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, став первым победителем турнира и собрав все пояса тяжелого веса. После этого украинец в Манчестере нокаутировал Тони Белью.

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      Эти победы подняли Александра на четвертое место рейтинга Р4Р, дали награды ESPN и Sports Illustrated, к которым добавился и приз "Боксер года" журнала The Ring.

      Также тренером года признан украинец Анатолий Ломаченко, который является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.

      Лучшим поединком года издание назвало бой Геннадия Головкина против Сауля Алвареса. Тайсон Фьюри взял приз "Камбэк года", а его 12-й раунд против Деонтея Уайлдера, когда он встал после тяжелых нокдаунов, признанный "Лучшим раундом".

      Напомним, что в 2017 году The Ring лучшим боксером года признал Василия Ломаченко. Вася в прошлом году провел три боя и все выиграл досрочно – против Джейсона Сосы, Мигела Марриаги и Гильермо Ригондо.

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      Теги: Спорт Василий Ломаченко Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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