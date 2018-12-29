Украинские боксеры второй год подряд признаны лучшими по версии журнала The Ring

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признан лучшим боксером года по версии авторитетного издания The Ring.

В 2018 году Усик провел три боя. Во Всемирной боксерской суперсерии победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, став первым победителем турнира и собрав все пояса тяжелого веса. После этого украинец в Манчестере нокаутировал Тони Белью.

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Эти победы подняли Александра на четвертое место рейтинга Р4Р, дали награды ESPN и Sports Illustrated, к которым добавился и приз "Боксер года" журнала The Ring.

Также тренером года признан украинец Анатолий Ломаченко, который является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.

Лучшим поединком года издание назвало бой Геннадия Головкина против Сауля Алвареса. Тайсон Фьюри взял приз "Камбэк года", а его 12-й раунд против Деонтея Уайлдера, когда он встал после тяжелых нокдаунов, признанный "Лучшим раундом".

Напомним, что в 2017 году The Ring лучшим боксером года признал Василия Ломаченко. Вася в прошлом году провел три боя и все выиграл досрочно – против Джейсона Сосы, Мигела Марриаги и Гильермо Ригондо.

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