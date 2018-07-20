Украинские боксеры записали видео со словами поддержки для Усика перед боем в Москве

В субботу, 21 июля. Украинский боксер Александр Усик (14-0, 11 КО) выйдет в ринг в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии. Его соперником будет россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО).

Национальная боксерская сборная Украины записала видео поддержки Усику в ближайшем поединке и пожелала ему победы.

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Национальная сборная Украины поддержала Александра Усика

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Напомним, это будет бой за титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Моххамеда Али и чек на 10 миллионов долларов.

Стоит отметить, что чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик перед боем остался без тренера.