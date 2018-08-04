Украинские дефлимпийцы победили Россию на футбольном Евро-2018
1-го по 12 августа в Стокгольме проходит молодежный чемпионат Европы-2018 по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха.
Дефлимпийская сборная Украины начала турнир в группе "А" (Швеция, Россия, Украина, Греция). В первом матче украинцы победили Россию со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.
Читайте также: Андрей Шевченко станет экспертом на итальянском телевидении
Голы за нашу сборную забивали на 26-й минуте Василий Долош, и в компенсированное время – Олег Гринюк.
Следующий матч украинские дефлимпийцы проведут в субботу, 4 августа, против команды Греции. Начало матча – в 14:00.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Сколько теряет Россия от продажи нефти?16 апреля 2015 , 00:03
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00