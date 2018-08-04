Украинские дефлимпийцы победили Россию на футбольном Евро-2018

1-го по 12 августа в Стокгольме проходит молодежный чемпионат Европы-2018 по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха.

Дефлимпийская сборная Украины начала турнир в группе "А" (Швеция, Россия, Украина, Греция). В первом матче украинцы победили Россию со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

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Голы за нашу сборную забивали на 26-й минуте Василий Долош, и в компенсированное время – Олег Гринюк.

Следующий матч украинские дефлимпийцы проведут в субботу, 4 августа, против команды Греции. Начало матча – в 14:00.

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