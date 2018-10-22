Украинские десантники покорили самые адские военные соревнования Европы: яркий фоторепортаж

Украинские десантники завоевали серебро на соревнованиях Cambrian Patrol ("Кембрийский патруль") в Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"В Великобритании, недалеко от городка Брекон, на возвышении массива "Черных гор" завершились ежегодные международные учения Cambrian Patrol. В течение одной недели 127 команд из 27 стран демонстрировали свое мастерство в прохождении 80-километрового марша и в выполнении различных боевых задач", – говорится в сообщении.

Украинские десантники опередили 13 команд, впоследствии 8 из которых сошли с дистанции.

Дистанция изменилась с 80 до 95 километров, нам запретили пользоваться приборами навигации и к тому же приготовили для нас несколько неожиданных сюрпризов,

– рассказал капитан команды младший лейтенант Антон.

Какие боевые задачи преодолевали украинцы:

1. На первой точке украинские десантники начали оказывать первую медицинскую помощь. Состоялась имитация авиакатастрофы вертолета, в котором лежал человек с оторванной ногой.

2. Вторая точка – разведка объекта, где участникам нужно было разведать только одну из трех координат. Украинские десантники решили разведать две точки, чтобы перестраховаться и иметь более глубокое представление о противнике.



Украинский десант показывал высокие результаты



Соревнования Cambrian Patrol считаются одними из самых сложных в Европе

3. Точка три и четыре – это водная переправа. Температура воды – 3-5 градусов, доклад условному командиру о выполнении и получение задания на следующий день.

4. На точке шесть, после 8-10 километров десантники углубились немного в лес. Участники вышли на минное поле, найдя на нем 2 противопехотные, 1 противотанковую и 2 радиоуправляемые мины.

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5. На восьмой точке украинские десантники были отмечены инструкторами Великобритании, как одна из лучших команд, поскольку узнали и обнаружили 14 из 15 целей – танков, САУ и бронированных автомобилей.

6. На точке девять украинская команда вновь была отмечена как одна из лучших за молниеносную отработку захвата в плен двух условных врагов, одним из которых была военнослужащий-женщина.



Украинская команда была отмечена одной из лучших

7. На одиннадцатой точке (украинские десантники в шутку назвали ее "последним кругом ада") зашли в теплое помещение. Там находились двое военных, один из которых – командир батальона, по условиям конкурса, поздравил украинцев с великолепными показателями в учениях и поблагодарил за участие.



Серебрянная медаль

Что такое соревнования Cambrian Patrol?

Cambrian Patrol проводятся с 1959 года, когда группа военнослужащих Сухопутных войск территориальной обороны Уэльса разработала курс тренировок в выходные дни, который состоял из марш-броска на длинную дистанцию ​​через Кембрийские горы и завершался стрельбами на полигоне Сеннибридж. С каждым годом на соревнования привлекается все больше международных участников. В конце учений отбираются лучшие команды, которые награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.



Международные соревнования Cambrian Patrol считаются одними из самых сложных в Европе. Эту дистанцию ​​преодолевают единицы и уж точно не все борются за призовые места.