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      Украинские десантники покорили самые адские военные соревнования Европы: яркий фоторепортаж

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      Украинские десантники
      Украинские десантники / mil.gov.ua

      Украинские десантники завоевали серебро на соревнованиях Cambrian Patrol ("Кембрийский патруль") в Великобритании.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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      "В Великобритании, недалеко от городка Брекон, на возвышении массива "Черных гор" завершились ежегодные международные учения Cambrian Patrol. В течение одной недели 127 команд из 27 стран демонстрировали свое мастерство в прохождении 80-километрового марша и в выполнении различных боевых задач", – говорится в сообщении.

      Украинские десантники опередили 13 команд, впоследствии 8 из которых сошли с дистанции.

      Дистанция изменилась с 80 до 95 километров, нам запретили пользоваться приборами навигации и к тому же приготовили для нас несколько неожиданных сюрпризов,
      – рассказал капитан команды младший лейтенант Антон.

      Какие боевые задачи преодолевали украинцы:

      1. На первой точке украинские десантники начали оказывать первую медицинскую помощь. Состоялась имитация авиакатастрофы вертолета, в котором лежал человек с оторванной ногой.

      2. Вторая точка – разведка объекта, где участникам нужно было разведать только одну из трех координат. Украинские десантники решили разведать две точки, чтобы перестраховаться и иметь более глубокое представление о противнике.

      кембріські змагання десант
      Украинский десант показывал высокие результаты

      десантиники змагання військові
      Соревнования Cambrian Patrol считаются одними из самых сложных в Европе

      3. Точка три и четыре – это водная переправа. Температура воды – 3-5 градусов, доклад условному командиру о выполнении и получение задания на следующий день.

      4. На точке шесть, после 8-10 километров десантники углубились немного в лес. Участники вышли на минное поле, найдя на нем 2 противопехотные, 1 противотанковую и 2 радиоуправляемые мины.

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      5. На восьмой точке украинские десантники были отмечены инструкторами Великобритании, как одна из лучших команд, поскольку узнали и обнаружили 14 из 15 целей – танков, САУ и бронированных автомобилей.

      6. На точке девять украинская команда вновь была отмечена как одна из лучших за молниеносную отработку захвата в плен двух условных врагов, одним из которых была военнослужащий-женщина.

      змагання десант великобританія
      Украинская команда была отмечена одной из лучших

      7. На одиннадцатой точке (украинские десантники в шутку назвали ее "последним кругом ада") зашли в теплое помещение. Там находились двое военных, один из которых – командир батальона, по условиям конкурса, поздравил украинцев с великолепными показателями в учениях и поблагодарил за участие.

      десант змагання
      Серебрянная медаль

      Что такое соревнования Cambrian Patrol?
      Cambrian Patrol проводятся с 1959 года, когда группа военнослужащих Сухопутных войск территориальной обороны Уэльса разработала курс тренировок в выходные дни, который состоял из марш-броска на длинную дистанцию ​​через Кембрийские горы и завершался стрельбами на полигоне Сеннибридж. С каждым годом на соревнования привлекается все больше международных участников. В конце учений отбираются лучшие команды, которые награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

      Международные соревнования Cambrian Patrol считаются одними из самых сложных в Европе. Эту дистанцию ​​преодолевают единицы и уж точно не все борются за призовые места.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Великобритания Европа Оружие
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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