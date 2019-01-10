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      Украинские дипломаты возмутились из-за появления Twitter-страницы МИД России в Крыму: детали

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      Страница российского дипучреждения в Крыму в Twitter
      Страница российского дипучреждения в Крыму в Twitter / Фото из соцсетей

      Посольство Украины в Великобритании заявляет, что обратилось в техническую поддержку соцсети Twitter из-за верификации профиля представительства Министерства иностранных дел России в Крыму.

      Об этом говорится на официальной странице посольства в Twitter.

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      Абсолютно неприемлемо давать так называемому представительству МИД России в оккупированном Крыму голубой флажок. Россия нелегально аннексировала Крым, милитаризовала его и прибегает к вопиющим нарушениям прав человека. Twitter должен заблокировать этот аккаунт!
      – говорится в сообщении.

      Добавим, что голубой флажок возле названия профиля в Twitter, Facebook и Instagram является признаком того, что аккаунт верифицирован, то есть действительно принадлежит публичному лицу, компании или государственному учреждению.

      Напомним, недавно в новогоднем материале американский телеканал CNN назвал оккупированный Крым российской территорией. Украинская дипломатия оперативно отреагировала на инцидент. Так, после обращения украинского посольства американский телеканал исправил ошибку с принадлежностью крымского города.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия МИД Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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