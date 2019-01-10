Украинские дипломаты возмутились из-за появления Twitter-страницы МИД России в Крыму: детали
Посольство Украины в Великобритании заявляет, что обратилось в техническую поддержку соцсети Twitter из-за верификации профиля представительства Министерства иностранных дел России в Крыму.
Об этом говорится на официальной странице посольства в Twitter.
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Абсолютно неприемлемо давать так называемому представительству МИД России в оккупированном Крыму голубой флажок. Россия нелегально аннексировала Крым, милитаризовала его и прибегает к вопиющим нарушениям прав человека. Twitter должен заблокировать этот аккаунт!
– говорится в сообщении.
Добавим, что голубой флажок возле названия профиля в Twitter, Facebook и Instagram является признаком того, что аккаунт верифицирован, то есть действительно принадлежит публичному лицу, компании или государственному учреждению.
Напомним, недавно в новогоднем материале американский телеканал CNN назвал оккупированный Крым российской территорией. Украинская дипломатия оперативно отреагировала на инцидент. Так, после обращения украинского посольства американский телеканал исправил ошибку с принадлежностью крымского города.