Украинские фанаты более "взрывные", чем американские, – фронтмен The Gitas

Украинский музыкант и продюсер, фронтмен гранж-групп "Димна Суміш" и The Gitas Саша Чемеров прокомментировал, почему иногда останавливает свои концерты и бьет охранников.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas.

Было такое и не раз, что я бил охранников на концертах. Когда они начинают бить фанов или агрессивно ими распоряжаться, конечно, я иду на помощь. Иногда останавливаю концерт, потому что это невозможная ситуация,

– сказал Чемеров.

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Он также добавил, что украинские фанаты более "взрывные", чем американские.

"Если человек получает вкус нашей группы, то его уже не отпустит. Он просто находится в этом вайбе, который мы создаем. В Америке фаны не такие сумасшедшие, как у нас. Здесь люди годами чувствуют музыку, а там бывает, что полконцерта не понимают, что происходит, а потом один начинает дурачиться, другие подхватывают... И мне приходится браться за охранников", – смеется музыкант.

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