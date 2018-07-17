Украинские фанаты не пели в России "песню о Путине" из-за договоренности с Григорием Суркисом

Григорий Суркис договорился с украинскими фанатами о том, что они не будут во время игр чемпионата Украины петь песню о Путине.

Об этом написала журналист Ярослава Коба на своей странице в Facebook.



"Точно знаю, что Григорий Суркис договорился с украинскими болельщиками и фанатами о том, что они не будут во время игр чемпионата Украины петь детскую песенку Путин-Ху#ло, а отнесутся к футболу как взрослые люди, а не детский сад", – пишет Коба.



Журналистка отметила, что в свою очередь глава ФФУ Андрей Павелко занимается спекуляциями на политике в футболе.

Напомним, Павелко пригласил на работу функционера сборной Хорватии Огнена Вукоевича, который посвятил Украине победу над Хорватией. Вукоевич был отстранен от состава хорватской делегации на ЧМ.



Отметим, кричалка "Путин-Ху#ло" выполняется на всех стадионах Украины перед, во время и после футбольных матчей. Кроме того, кричалка выполняется практически на любых крупных мероприятиях, например концертах, спортивных соревнованиях и политических митингах.