Украинские фанаты "ответили" польским фанатам за баннер о Львове: фото

Украинские болельщики на матче сборной Украины вывесили баннер – украинский флаг, на котором написали слово "Хемл". Это город на территории современной Польши, который когда-то входил в украинские земли.

Так украинцы "ответили" на баннер польских фанатов, который они вывесили на матче своей сборной в Гданьске о том, что "Львов – колыбель польского футбола".

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Кроме того, фанаты также вывесили баннер с вопросом "Кто убил Катю Гандзюк".

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Стоит отметить, что на матче в Трнаве в Словакии было около 1300 украинских болельщиков. Сам матч закончился разгромным поражением сборной Украины 4:1.