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      Украинские фанаты "ответили" польским фанатам за баннер о Львове: фото

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      Баннер на матче сборных Словакии и Украины
      Баннер на матче сборных Словакии и Украины / Фото Романа Синицына

      Украинские болельщики на матче сборной Украины вывесили баннер – украинский флаг, на котором написали слово "Хемл". Это город на территории современной Польши, который когда-то входил в украинские земли.

      Так украинцы "ответили" на баннер польских фанатов, который они вывесили на матче своей сборной в Гданьске о том, что "Львов – колыбель польского футбола".

      Читайте также: Польские фанаты вывесили баннер о Львове на матче сборной: фото и видео

      Кроме того, фанаты также вывесили баннер с вопросом "Кто убил Катю Гандзюк".

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      Стоит отметить, что на матче в Трнаве в Словакии было около 1300 украинских болельщиков. Сам матч закончился разгромным поражением сборной Украины 4:1.

       

       

      Теги: Футбол Спорт Екатерина Гандзюк Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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