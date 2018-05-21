Украинские фаны заметили рекламу российского "Газпрома" в центре Киева: фото

Баннеры российской корпорации "Газпром" заметили киевляне на территории фан-сектора финала чемпионата кубка УЕФА.

Для болельщиков в центре столицы выделили часть улицы Крещатик, где, собственно, люди и заметили газпромовскую рекламу.

Читайте также: Россия запретила жителям оккупированного Донбасса въезжать на свою территорию в период ЧМ-2018



Реклама "Газпрома" в Киеве



Реклама "Газпрома" в Киеве

От нее, говорят эксперты, к сожалению, отказаться было нельзя. Ведь "Газпром" – один из главных спонсоров матчей УЕФА и ФИФА.

"Это партнер УЕФА, и, соответственно, есть рекламный контракт, в котором прописано это все. И, в данном случае, УЕФА не имело никакого права отказаться от подобного рода баннеров, так как ему угрожали бы определенные санкции", – прокомментировал главный редактор сайта "Футбол 24" Александр Гапоненко.

Видеокомментарий редактора сайта "Футбол 24" Александра Гапоненко относительно рекламые "Газпрома"

Вместе с тем, в Киевской городской государственной администрации заверили, что сейчас ведутся переговоры, чтобы в фан-зоне финала Лиги Чемпионов на Крещатике не было отдельного большого баннера "Газпрома", пишет "Интерфакс-Украина".

Мы находимся в процессе поиска решения. Произошло определенное недоразумение, поскольку мы четко сформулировали, что не может быть появления рекламы "Газпрома". И это было принято и внесено в протокол, что этого не будет. Речь идет, в первую очередь, об отсутствии отдельной локации и большой рекламы. Завтра будет ясность относительно окончательного решения этого вопроса. Мы в переговорном процессе с УЕФА, поскольку они являются организатором "Фестиваля чемпионов",

– отметил официальный представитель КГГА по вопросам подготовки и проведения финала ЛЧ-2018 в Киеве Андрей Мирошниченко.



Реклама "Газпрома" в Киеве