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Украинские фаны заметили рекламу российского "Газпрома" в центре Киева: фото

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Реклама "Газпрома" в Киеве / 24 Канал

Баннеры российской корпорации "Газпром" заметили киевляне на территории фан-сектора финала чемпионата кубка УЕФА.

Для болельщиков в центре столицы выделили часть улицы Крещатик, где, собственно, люди и заметили газпромовскую рекламу.

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Реклама "Газпрома" в Киеве

От нее, говорят эксперты, к сожалению, отказаться было нельзя. Ведь "Газпром" – один из главных спонсоров матчей УЕФА и ФИФА.

"Это партнер УЕФА, и, соответственно, есть рекламный контракт, в котором прописано это все. И, в данном случае, УЕФА не имело никакого права отказаться от подобного рода баннеров, так как ему угрожали бы определенные санкции", – прокомментировал главный редактор сайта "Футбол 24" Александр Гапоненко.

Видеокомментарий редактора сайта "Футбол 24" Александра Гапоненко относительно рекламые "Газпрома"

Вместе с тем, в Киевской городской государственной администрации заверили, что сейчас ведутся переговоры, чтобы в фан-зоне финала Лиги Чемпионов на Крещатике не было отдельного большого баннера "Газпрома", пишет "Интерфакс-Украина".

Мы находимся в процессе поиска решения. Произошло определенное недоразумение, поскольку мы четко сформулировали, что не может быть появления рекламы "Газпрома". И это было принято и внесено в протокол, что этого не будет. Речь идет, в первую очередь, об отсутствии отдельной локации и большой рекламы. Завтра будет ясность относительно окончательного решения этого вопроса. Мы в переговорном процессе с УЕФА, поскольку они являются организатором "Фестиваля чемпионов",
– отметил официальный представитель КГГА по вопросам подготовки и проведения финала ЛЧ-2018 в Киеве Андрей Мирошниченко.

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Теги: Новости Киева Лига чемпионов УЕФА Газпром Новости спорта
Источник: 24 Канал
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