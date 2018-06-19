Украинские фехтовальщицы завоевали серебро чемпионата Европы

Сборная Украины поднялась на вторую ступень подиума в командных соревнованиях саблисток на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Сербии.

Украинскую сборную представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.

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В итоге венгерок сине-желтые преодолели 45-41, а итальянок 45-42. Сил же на финал против России у украинок уже не осталось – 30-45. Взять реванш за это поражение Ольга Харлан с девушками попытаются на чемпионате мира, который уже через месяц состоится в Китае.

С 2013 года для Украины это первое серебро в командной сабле на чемпионате Европы. Тогда сине-желтые также уступили россиянкам.



Бронзовые награды достались сборной Франции, которая победила Италию.