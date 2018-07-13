Украинские фильмы во всех номинациях: в Одессе начался кинофестиваль

13 июля в Одессе начался девятый кинофестиваль. В этом году, кроме культурной и образовательной миссии, фестиваль поддерживает еще и пленника Кремля Олега Сенцова.

Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

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Для пленника даже сделали специальный раздел на официальном сайте.

В Одессу прибыл и голливудский актер Эрик Робертс.

Моя жена, с которой мы прожили 25 лет вместе, и ее мать, обе очень хорошие. В США я никогда не видел кого-то, похожего на них. 10 лет назад приехал в Одессу и увидел, что здесь все женщины такие, как моя жена. И я воскликнул: "А откуда вы родом?",

– сказал актер.

Особенностью фестиваля является то, что представлены 39 украинских лент во всех номинациях. Первым покажут украино-исландский фильм "Женщина на войне". Он о исландку, которая удочерила осиротевшую девочку из Дружковки.