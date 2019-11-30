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      Украинские ФЛП просят не придумывать для них новые правила

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      Как украинцы отреагировали на вопрос Милованова / vlasno.info

      Украинские физические лица-предприниматели не хотят, чтобы власть их трогала и придумывала для них новые правила, которые создадут им дополнительные проблемы.

      Такие выводы по результатам своего опроса в фейсбуке сделал министр экономики Тимофей Милованов в комментарии 24 канала.

      Читайте также: Новые правила для ФЛП: кассовые аппараты не победят махинации с налогами, – мнение эксперта

      По словам Милованова, вопрос ФЛП является очень болезненным для украинцев. Среди ответов есть высмеивающие, но есть и конструктивные. В целом все комментарии можно объединить в две группы.

      Первая просьба ФЛП – не трогать их, вторая – проблемными предпринимателями, крупными или связанными с контрабандой, при необходимости пусть занимаются правоохранительные органы,
      – отметил Милованов.

      Украинцы призывают власть не придумывать новые правила для ФЛП, которые бы создавали им очередные проблемы.

      Новая украинская власть долго думала, что делать с физическими лицами-предпринимателями. Тимофей Милованов прибегнул к радикальному методу, написав в фейсбуке "Что делать с ФЛП?". За сутки на его вопрос ответили более 2,5 тысячи украинцев.

      Почему возникли проблемы с ФЛП

      Власти приняли законы Об обязательных кассовых аппаратах, "кэшбэке", а также анонсировали большую налоговую реформу. Эти изменения очень возмутили ФЛП. В правительстве объясняли их необходимость желанием детенизировать рынок и усложнить жизнь крупным компаниям, которые прячутся под ФЛП, а не малым предпринимателям.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли ФОПы Тимофей Милованов
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