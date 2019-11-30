Украинские ФЛП просят не придумывать для них новые правила

Украинские физические лица-предприниматели не хотят, чтобы власть их трогала и придумывала для них новые правила, которые создадут им дополнительные проблемы.

Такие выводы по результатам своего опроса в фейсбуке сделал министр экономики Тимофей Милованов в комментарии 24 канала.

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По словам Милованова, вопрос ФЛП является очень болезненным для украинцев. Среди ответов есть высмеивающие, но есть и конструктивные. В целом все комментарии можно объединить в две группы.

Первая просьба ФЛП – не трогать их, вторая – проблемными предпринимателями, крупными или связанными с контрабандой, при необходимости пусть занимаются правоохранительные органы,

– отметил Милованов.

Украинцы призывают власть не придумывать новые правила для ФЛП, которые бы создавали им очередные проблемы.

Новая украинская власть долго думала, что делать с физическими лицами-предпринимателями. Тимофей Милованов прибегнул к радикальному методу, написав в фейсбуке "Что делать с ФЛП?". За сутки на его вопрос ответили более 2,5 тысячи украинцев.

Почему возникли проблемы с ФЛП

Власти приняли законы Об обязательных кассовых аппаратах, "кэшбэке", а также анонсировали большую налоговую реформу. Эти изменения очень возмутили ФЛП. В правительстве объясняли их необходимость желанием детенизировать рынок и усложнить жизнь крупным компаниям, которые прячутся под ФЛП, а не малым предпринимателям.