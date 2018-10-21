Украинские футболисты попали в аварию под Киевом, есть пострадавшие: фото

В субботу вечером, 20 октября, на Одесской трассе возле села Большая Солтановка на Киевщине столкнулись сразу три автомобиля – Volvo, Skoda и Volkswagen. В ДТП пострадали футболисты клуба "Колос".

Об этом сообщает "Информатор".

По данным полиции, Skoda направлялась со стороны Киева и остановилась возле поворота на разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. Сзади в нее влетело авто Volvo, поэтому авто Skoda отбросило прямо под Volkswagen. Именно в последнем авто с матча против "Днепр-1" возвращались футболисты "Колоса". От удара авто с футболистами перевернулось и упало на крышу в 30-40 метрах от места столкновения.

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Авто с футболистами перевернулось на крышу

Издание уточнило, что в момент аварии в авто Volkswagen находились 2 игрока ФК "Колос" Алексей Зозуля и Василий Литвиненко. Одному из спортсменов понадобилась помощь медиков, однако обошлось без серьезных травм. В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что игроки отделались царапинами и синяками.



Все автомобили получили серьезные повреждения в ДТП

Что касается авто Skoda, то его водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. От удара мужчину выбросило из автомобиля на проезжую часть. После столкновения у Skoda практически отсутствовала передняя часть, а двигатель отлетел на несколько метров.



Авто-учасник ДТП с автомобилем с футболистами под Киевом

В результате аварии игроки "Колоса" не получили существенных травм

Смотрите видео с места ДТП с футболистами клуба "Колос" под Киевом: