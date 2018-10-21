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      Украинские футболисты попали в аварию под Киевом, есть пострадавшие: фото

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      Фото с места ДТП с игроками "Колос"
      Фото с места ДТП с игроками "Колос" / Информатор

      В субботу вечером, 20 октября, на Одесской трассе возле села Большая Солтановка на Киевщине столкнулись сразу три автомобиля – Volvo, Skoda и Volkswagen. В ДТП пострадали футболисты клуба "Колос".

      Об этом сообщает "Информатор".

      По данным полиции, Skoda направлялась со стороны Киева и остановилась возле поворота на разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. Сзади в нее влетело авто Volvo, поэтому авто Skoda отбросило прямо под Volkswagen. Именно в последнем авто с матча против "Днепр-1" возвращались футболисты "Колоса". От удара авто с футболистами перевернулось и упало на крышу в 30-40 метрах от места столкновения.

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      ДТП футболісти Колос аварія
      Авто с футболистами перевернулось на крышу

      Издание уточнило, что в момент аварии в авто Volkswagen находились 2 игрока ФК "Колос" Алексей Зозуля и Василий Литвиненко. Одному из спортсменов понадобилась помощь медиков, однако обошлось без серьезных травм. В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что игроки отделались царапинами и синяками.

      ДТП футболісти Колос аварія Київ
      Все автомобили получили серьезные повреждения в ДТП

      Что касается авто Skoda, то его водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. От удара мужчину выбросило из автомобиля на проезжую часть. После столкновения у Skoda практически отсутствовала передняя часть, а двигатель отлетел на несколько метров.

      ДТП аварія Колос футболісти
      Авто-учасник ДТП с автомобилем с футболистами под Киевом

      ДТП Київ Колос футбол

      В результате аварии игроки "Колоса" не получили существенных травм

      Смотрите видео с места ДТП с футболистами клуба "Колос" под Киевом:

       

      Теги: Новости Украины Спорт Футбол Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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