Украинские гандболистки проиграли стратегически важную игру

Женская сборная Украины по гандболу неудачно стартовала в квалификации к чемпионату мира-2019.

В первом туре команда Бориса Чижова уступила главному конкуренту, хозяйкам турнира – сборной Словакии.

Проиграв первый тайм 13:17, украинки во второй половине перестроились на игру с двумя линейными, добавили в агрессии и сумели выровнять ситуацию. Семь раз по ходу второго тайма они сравнивали счет, начиная с 22:22 и до 29:29.

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Казалось, что украинкам удалось переломить ход противостояния. Однако Словакия таки достигла своего и одержала победу – 36:32.

В другом поединке квартета Израиль обыграл Косово – 25:28.

Уже 1 декабря Украина сыграет с Косово, 2-го декабря с Израилем. Все матчи квалификации принимает словацкий город Шаля.

В плей-офф квалификации выйдут победители четырех отборочных групп, а также лучшая сборная среди команд, которые в своих квартетах финишируют вторыми.

Напомним, что украинские гандболистки уступили вице-чемпионкам Европы 2014 года испанкам в матче товарищеского турнира памяти легендарного наставника Игоря Турчина.