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      Украинские гандболистки проиграли стратегически важную игру

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      Украинки проиграли словачкам
      Украинки проиграли словачкам / ukrinform.ua

      Женская сборная Украины по гандболу неудачно стартовала в квалификации к чемпионату мира-2019.

      В первом туре команда Бориса Чижова уступила главному конкуренту, хозяйкам турнира – сборной Словакии.

      Проиграв первый тайм 13:17, украинки во второй половине перестроились на игру с двумя линейными, добавили в агрессии и сумели выровнять ситуацию. Семь раз по ходу второго тайма они сравнивали счет, начиная с 22:22 и до 29:29.

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      Казалось, что украинкам удалось переломить ход противостояния. Однако Словакия таки достигла своего и одержала победу – 36:32.

      В другом поединке квартета Израиль обыграл Косово – 25:28.

      Уже 1 декабря Украина сыграет с Косово, 2-го декабря с Израилем. Все матчи квалификации принимает словацкий город Шаля.

      В плей-офф квалификации выйдут победители четырех отборочных групп, а также лучшая сборная среди команд, которые в своих квартетах финишируют вторыми.

      Напомним, что украинские гандболистки уступили вице-чемпионкам  Европы 2014 года испанкам в матче товарищеского турнира памяти легендарного наставника Игоря Турчина.

      Теги: Спорт Гандбол
      Источник: 24 Канал
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