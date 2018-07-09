Украинские геймеры выиграли международный турнир и получили немалый приз
Украинская команда геймеров Natus Vincere победила на международном турнире ESL One Cologne 2018 по Counter-Strike: Global Offensive.
Об этом сообщили на официальном сайте команды.
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Известно также, что за победу участники команды получат 125 тысяч долларов.
В финале украинцы сошлись с немецкими геймерами BIG. Наша команда была сильнее.
"В этой встрече украинцы продемонстрировали слаженную командную игру, одолели немецкий коллектив со счетом 3: 1 и завоевали чемпионский титул ESL One Cologne", – говорится в сообщении.
Финал чемпионата проходил в Германии на "Ланксесс-Арене".
Кто такие Natus Vincere?Это украинская команда по киберспорту, самый успешный спортивный клуб Украины. В переводе с латыни название команды переводится как "рожденные побеждать".