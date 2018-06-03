Украинские гимнастки обошли россиянок на чемпионате Европы
На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Испании, украинские гимнастки завоевали серебро в упражнениях с пятью обручами.
Об этом сообщает "Укринформ".
Чемпионками Европы в соревнованиях стали итальянки, "бронзу" завоевали россиянки.
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Также сегодня, 3 июня, на соревнованиях пройдут финалы в отдельных видах и многоборье.
Источник: 24 Канал
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