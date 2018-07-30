Украинские гимнастки завоевали две золотые и одну серебряную награды на турнире в Италии

Национальная сборная по художественной гимнастике завоевала две золотые и одну серебряную награды на Международном европейском турнире, проходившем в итальянском городе Пескара.

В категории сеньорок победу одержала лидер сборной Власти Никольченко (72,000). Второе и третье места заняли итальянки Милена Балдассари (71,050) и Александра Аджурджукулезе (69,950). Об этом сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

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Лучшей среди юниорок стала украинка Виктория Оноприенко (66,750). Гимнастка показала лучшие результаты с обручем, мячом и булавами и второй – с лентой, что позволило ей обойти ближайшую соперницу из Италии Еву Герарди. Третьей стала гимнастка из Германии Маргарита Колосов.

В групповых упражнениях украинская сборная также показала высокие результаты (40,700). Девушки заняли второе место в многоборье, уступив хозяйкам турнира – итальянкам (45,100). Команда Германии заняла третье место с суммой 31,050.

Следующим турниром для сборной по художественной гимнастике станет Кубок Мира, который пройдет с 17 по 19 августа в Минске.