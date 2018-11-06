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      Украинские города попали в список самых грязных на планете: рейтинг

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      Рейтинг самых грязных городов на планете
      Рейтинг самых грязных городов на планете / Иллюстративное фото

      Самым грязным городом на планете оказался македонский Тетово (с индексом 97,57), свидетельствует рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year. В рейтинг попали 4 украинских города.

      Об этом сообщает Numbeo.com.

      Кроме Тетево, в тройку самых грязных городов Европы вошли Неаполь (Италия) с индексом 84,61 и Скопье (Македония) с индексом 82,17.

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      Что касается украинских городов, то на 31-м месте в списке оказался Харьков с индексом 56,06, на 30-м месте расположился Львов с показателем 56,04, на 13-м месте – Днепр. А Киев оказался на 102-й строчке рейтинга самых загрязненных городов мира.

      Самыми чистыми европейскими городами стали Хельсинки (Финляндия) с показателем 13,49, Рейкьявик (Исландия) с показателем 15,57, Цюрих (Швейцария) с показателем 16,42 и Стокгольм (Швеция) с показателем 16,62.

      Pollution Index 2018 рейтинг найбрудніші міста планеті світ Україна
      20 самых грязных городов мира

      Что такое Pollution Index? Рейтинг составлен на основе опроса пользователей сайта numbeo.com и представляет собой оценку общего загрязнения в городе. Независимый сайт numbeo.com, публикующий статистические данные, главным образом, о стоимости жизни и потребительских ценах в разных странах, зарегистрирован в Сербии.

      Теги: Новости Украины рейтинги Новости Киева Новости Харькова Новости Днепра Новости Львова Македония Экология статистика
      Источник: 24 Канал
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