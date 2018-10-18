Украинские хоккеисты устроили драку прямо посреди матча: видео
Хоккеисты Алексей Воронин и Кирилл Жовнир сошлись в кулачном бою в матче между "Динамо" и "Донбассом" в рамках десятого тура Украинской хоккейной лиги.
Не только яркой игрой и непредсказуемым поворотом событий запомнился матч "Донбассом" и МХК "Динамо" – на экваторе встречи эмоции на площадке начали переливаться через край и Воронин начал драться с Жовниром прямо посреди игровой площадки.
Читайте также: "Кременчуг" минимально победил "Днепр", "Ледяные Волки" одолели "Белый Барс"
Интересно, что Алексей Воронин и Кирилл Жовнир раньше были одноклубниками и выступали именно за МХК "Динамо".
Напомним, что в десятом туре УХЛ "Динамо" неожиданно победило "Донбасс".
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
5 очков и 6 подборов Лищука не помогли "Валенсии" одолеть "Реал"30 марта 2011 , 12:10
Гонки: Клемма Дезале перехватил лидерство в общем зачете мотокросса MX-13 июля 2012 , 10:57
Дайджест: "Динамо" получил нового тренера, "Олимпиакос" впервые в сезоне потерял очки23 сентября 2013 , 15:30
Англия не получит место украинского клуба в Лиге чемпионов27 мая 2014 , 09:50