Украинские хоккеисты устроили драку прямо посреди матча: видео

Хоккеисты Алексей Воронин и Кирилл Жовнир сошлись в кулачном бою в матче между "Динамо" и "Донбассом" в рамках десятого тура Украинской хоккейной лиги.

Не только яркой игрой и непредсказуемым поворотом событий запомнился матч "Донбассом" и МХК "Динамо" – на экваторе встречи эмоции на площадке начали переливаться через край и Воронин начал драться с Жовниром прямо посреди игровой площадки.

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Интересно, что Алексей Воронин и Кирилл Жовнир раньше были одноклубниками и выступали именно за МХК "Динамо".

Напомним, что в десятом туре УХЛ "Динамо" неожиданно победило "Донбасс".

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