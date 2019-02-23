Украинские художники провели ярмарку в поддержку пленных в РФ моряков: фото

Художники из разных уголков Украины создавали ее два месяца, все – чтобы привлечь внимание общества к незаконным действиям России.

Часть картин подарят ребятам, когда они вернутся домой. Остальные – продадут на аукционе, а деньги за них направят на помощь захваченным украинским военным и их семьям.

Читайте также: Россия использует их как товар, – Климкин о судьбе украинских моряков в плену РФ

Самая молодая участница на ярмарке – сестра пленного моряка Андрея Эйдера.



Картина Габриэлы Эйдер

Что известно о состоянии здоровья Андрея Эйдера? Моряк получил осколочное ранение ног во время обстрела российских пограничников. Поэтому он не может свободно передвигаться. У парня обнаружили вирус гепатита В и С, однако это требует подтверждения.

Виктор Сорока не видел сына и не говорил с ним с ноября 2018 года. Информацию про раненого Василия собирает по крупицам, чаще всего известия поступают от адвоката. Именно так он узнал, что сына готовят к операции.

Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки? В результате обстрела российскими пограничниками его рука не восстанавливается, в ней остались осколки. Пальцы не сгибаются, конечность до сих пор отекшая. Московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева же утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

Всего на ярмарке в Киеве представили 24 картины, посвященные возвращению домой 24 пленных моряков. На каждой из них – бурное море и те корабли, на которых были захвачены украинцы.

Смотрите фото: украинские художники написали картины для пленных в РФ моряков

Как украинские моряки стали российськими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы до порта в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После атаки украинские корабли продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.



В целом Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.