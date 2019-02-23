17:59
23 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штрафы за грязные носки в поездах РФ. Путин учит считать
      Вєсті Кремля
      22:55, 22 февраля
      Вести.UA: сестры Опанасюк или адепты "русского мира". Скандальные оговорки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:15, 22 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Украинские художники провели ярмарку в поддержку пленных в РФ моряков: фото

      35 Читати новину українською

      Художники из разных уголков Украины создавали ее два месяца, все – чтобы привлечь внимание общества к незаконным действиям России.

      Часть картин подарят ребятам, когда они вернутся домой. Остальные – продадут на аукционе, а деньги за них направят на помощь захваченным украинским военным и их семьям.

      Читайте также: Россия использует их как товар, – Климкин о судьбе украинских моряков в плену РФ

      Самая молодая участница на ярмарке – сестра пленного моряка Андрея Эйдера.

      Габріелла Ейдер
      Картина Габриэлы Эйдер

      Что известно о состоянии здоровья Андрея Эйдера? Моряк получил осколочное ранение ног во время обстрела российских пограничников. Поэтому он не может свободно передвигаться. У парня обнаружили вирус гепатита В и С, однако это требует подтверждения.

      Виктор Сорока не видел сына и не говорил с ним с ноября 2018 года. Информацию про раненого Василия собирает по крупицам, чаще всего известия поступают от адвоката. Именно так он узнал, что сына готовят к операции.

      Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки? В результате обстрела российскими пограничниками его рука не восстанавливается, в ней остались осколки. Пальцы не сгибаются, конечность до сих пор отекшая. Московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева же утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

      Всего на ярмарке в Киеве представили 24 картины, посвященные возвращению домой 24 пленных моряков. На каждой из них – бурное море и те корабли, на которых были захвачены украинцы.

      Смотрите фото: украинские художники написали картины для пленных в РФ моряков

      Картини для військовополонених

      Картини для військовополонених

      Картини для військовополонених

      Как украинские моряки стали российськими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы до порта в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.

      В целом Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      blog_ava
      Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
      сегодня
      8211
      Теги: Новости Украины Исскусство Новости Киева Украинцы в плену РФ Фотоновости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Поводок короткий, Сергей, - журналист Скрыпин дал резонансный ответ Притуле
      сегодня , 17:43 Поводок короткий, Сергей, - журналист Скрыпин дал резонансный ответ Притуле
      67
      "Беркут" досі мріє помститись українцям за Майдан
      сегодня , 17:00 "Беркут" досі мріє помститись українцям за Майдан
      Єгор Соболєв 118
      Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      сегодня , 16:00 Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      Віталій Шабунін 112
      Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      сегодня , 15:00 Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      Сергій Лещенко 244
      Даю час и всех буду расстреливать – на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь по прихожанам
      сегодня , 14:48 Даю час и всех буду расстреливать – на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь по прихожанам
      781
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Треть украинцев считает, что они не живут, а выживают
       20 марта 2012 , 17:35 8
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      В Одессе полиция арестовала вора автомобильных номеров
       2 октября 2018 , 11:54
      Маркевич объяснил отставку тренера молодежной сборной Украины
       30 декабря 2018 , 09:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук