Украинские и эстонские саперы обменяются опытом в рамках совместных учений

Учения будут проходить на эстонском полигоне в городе Сиргала. Курсанты из Львова и Харькова ознакомятся с методами работы эстонских коллег и примут их опыт. Программа финансируется Министерством иностранных дел Эстонии.

Портал национального телерадиовещания Эстонии ERR отмечает, что интерес в обмене опытом является двусторонним. Эстонские саперы работают по самым высоким мировым стандартам, в то время, как украинские обладают текущим опытом действий в условиях ведения войны.

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Мы хотим узнать и увидеть, как работают наши эстонские коллеги. Задачи же одинаковые. То же самое, что делают наши саперы, делают и наши эстонские товарищи – уничтожают боеприпасы времен войн. У нас сейчас есть более серьезная, современная проблема. Используются современные системы ведения огня, и, конечно, они более опасны,

– сказал начальник кафедры Национального университета гражданской защиты Украины Игорь Толкунов.

Советник Центра разминирования Спасательного департамента Эстонии Арно Пугонен отметил, что главной задачей саперов будет поделиться опытом в использовании международных противоминных стандартов IMAS.

Что такое IMAS?Это Международные стандарты противоминной деятельности выпущенные с целью предоставления руководящих указаний по управлению проектами противоминной деятельности и их реализации в странах с применением безопасных и эффективных методов, а также с обеспечением координации действий всех участников.

После завершения обучения курсанты перейдут на работу в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, где будут заниматься тем же, чем и их эстонские коллеги.

Украина, как и Эстонии, в силу исторических событий попала в зону боевых действий. Она также загрязнена различными взрывоопасными веществами. Так что у нас, как и в эстонских коллег, ситуация похожа,

– сказал представитель Львовского государственного университета безопасности и жизнедеятельности Виктор Ковальчук.