Украинские клубы не согласились перенести матчи УПЛ ради сборной Украины

22 марта 2019 года сборная Украины сыграет официальный матч – в отборе на Евро-2020 "сине-желтые" на выезде будут противостоять действующим чемпионам Европы сборной Португалии.

Чтобы подготовиться к этому матчу, главный тренер сборной Украины обратился к клубам с просьбой перенести матчи 22-го тура УПЛ, который приходился на 16 марта (базовая дата).

Читайте также: Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

Однако руководители клубов не поддержали это обращение. Причиной стало то, что это последний тур перед тем, как команды будут разбиты на шестерки. Значит в этих матчах может решиться судьба еврокубковых мест на следующий сезон.

"С учетом специфики этого тура, а он, напомним, последний перед делением на шестерки, это вопрос пока что не нашел поддержки у представителей клубов", – говорится в сообщении УПЛ.