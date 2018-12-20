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      Украинские клубы не согласились перенести матчи УПЛ ради сборной Украины

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      Сборная Украины по футболу
      Сборная Украины по футболу

      22 марта 2019 года сборная Украины сыграет официальный матч – в отборе на Евро-2020 "сине-желтые" на выезде будут противостоять действующим чемпионам Европы сборной Португалии.

      Чтобы подготовиться к этому матчу, главный тренер сборной Украины обратился к клубам с просьбой перенести матчи 22-го тура УПЛ, который приходился на 16 марта (базовая дата).

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      Однако руководители клубов не поддержали это обращение. Причиной стало то, что это последний тур перед тем, как команды будут разбиты на шестерки. Значит в этих матчах может решиться судьба еврокубковых мест на следующий сезон.

      "С учетом специфики этого тура, а он, напомним, последний перед делением на шестерки, это вопрос пока что не нашел поддержки у представителей клубов", – говорится в сообщении УПЛ.

      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу УПЛ
      Источник: 24 Канал
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