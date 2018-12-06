Украинские клубы не сумели договориться о расширении УПЛ и борьбу с договорными матчами

В четверг, 6 декабря, должно было состояться общее собрание участников УПЛ, которые были инициированы Лигой. Клубы должны обсудить и принять решение о двух важных вопросах – о возможном расширении УПЛ до 16 клубов, а также вопросов, связанных с борьбой с договорными матчами в Украине.

Однако Общее собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума (появились 6 клубов при необходимых 8). Всего в УПЛ выступает 12 клубов.



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"По имеющейся информации, в клубы сегодня утром поступали звонки с призывом не участвовать в запланированных собраниях. Также появлялась информация, что такие звонки возможно поступали от сотрудников или представителей Украинской премьер-лиги. Официально заявляем, что никто из УПЛ таких звонков не делал, и не призывал клубы не участвовать в собрании. Эта информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении на сайте УПЛ.

Следующее собрание, где будут обсуждены вопросы расширения УПЛ до 16 команды и о борьбе с договорными матчами, запланировали на 20 декабря 2018 года.