Украинские клубы потеряли шансы на выход во второй раунд Кубка Европы ФИБА

Чемпионы Украины "Черкасские Обезьяны" и вице-чемпион "Днепр" провели свои матчи 4-го тура группового раунда Кубка Европы ФИБА.

"Обезьяны" в номинально домашней игре, которая проходила в Литве, крупно уступили вице-чемпионам Косово "Приштине". Это поражение означает для команды Максима Михельсона то, что шансов на продолжение борьбы во втором групповом раунде у нее не осталось.

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Лидеры группы "Баккен Бир" выиграли 4 из 4 матчей, а "Приштина" оформила 3 ​​победы в 4 матчах, дважды обыграв чемпионов Украины. Теперь даже в случае двух побед "Обезьян" в заключительных матчах группового раунда и двух поражений "Приштины", косовары сохраняют за собой место в следующем раунде, имея преимущество в очных противостояниях с черкащанами.

Потерял шансы на продолжение борьбы во втором групповом раунде еврокубка и "Днепр". Команда Дениса Журавлева в 4 туре дома уступила болгарскому "Левски", так пока и не сумев одержать первую победу в основной части турнира.

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Украинский клуб замыкает турнирную таблицу группы G с нулем в графе "победы" и даже в случае двух побед в заключительных матчах евротурнира, не сможет догнать "Левски" и "Катайю", в которых уже по 4 и 3 победы соответственно.

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