Украинские клубы смешно затролили "Черноморец" за скрытие новичков: фото

Украинские футбольные и хоккейные клубы смешно высмеяли скрытие новичков одесского "Черноморца".

24 канал писал, что "Черноморец" смешно попытался скрыть лица потенциальных новичков клуба на фотографиях в социальных сетях. Сначала "моряки" на фотографиях размыли лицо новичков клуба, но узнать игроков было еще возможно. Однако впоследствии, на новой фотографии группу отдельных футболистов прикрывало уже изображение газона.

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Первым "флешмоб" запустил МФК "Николаев", а к нему подключилась и "Александрия" и МХК "Динамо".

"Николаев" показал своим одесским коллегам, чем на 100 процентов оставить любого потенциального новичка клуба полностью засекреченным, закрыв газоном всю Землю.

ПФК "Николаев" смешно затролил "Черноморец"

А потом и "Александрия" в своем Twitter попросила одолжить у корабельщиков двух футболистов.

"Александрия" также затролила "Черноморец"

Не прошли мимо даже хоккеисты.

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