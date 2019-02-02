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      Украинские клубы смешно затролили "Черноморец" за скрытие новичков: фото

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      "Черноморец" скрыл новичков куском газона
      "Черноморец" скрыл новичков куском газона / instagram.com/chernomoretsfc

      Украинские футбольные и хоккейные клубы смешно высмеяли скрытие новичков одесского "Черноморца".

      24 канал писал, что "Черноморец" смешно попытался скрыть лица потенциальных новичков клуба на фотографиях в социальных сетях. Сначала "моряки" на фотографиях размыли лицо новичков клуба, но узнать игроков было еще возможно. Однако впоследствии, на новой фотографии группу отдельных футболистов прикрывало уже изображение газона.

      Читайте также: На просмотре у "Черноморца" находятся сразу 8 футболистов: известны имена

      Первым "флешмоб" запустил МФК "Николаев", а к нему подключилась и "Александрия" и МХК "Динамо".

      "Николаев" показал своим одесским коллегам, чем на 100 процентов оставить любого потенциального новичка клуба полностью засекреченным, закрыв газоном всю Землю.

      ПФК "Николаев" смешно затролил "Черноморец"

      А потом и "Александрия" в своем Twitter попросила одолжить у корабельщиков двух футболистов.

      "Александрия" также затролила "Черноморец"

      Не прошли мимо даже хоккеисты.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Александрия ФК Черноморец Флешмоб МХК "Динамо"
      Источник: 24 Канал
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