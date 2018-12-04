Украинские клубы заработали более миллиона долларов на Чемпионате мира по футболу в России

ФИФА выплатила компенсации футбольным клубам за участие их игроков в матчах Чемпионата мира 2018 года в России. В перечне оказались и два украинских клуба.

На двух киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" заработали более одного миллиона долларов – 484 тысячи долларов для столичного клуба и 537 тысяч долларов – для "горняков".

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В общем уже ФИФА выплатила 209 миллионов долларов 416 клубам. Больше всего получил "Манчестер Сити" – более 5 миллионов долларов. Далее следуют "Реал" (4,8 миллиона долларов), "Тоттенхэм" (4,38 миллиона долларов), "Барселона" (4,1 миллиона долларов), ПСЖ (3,9 миллиона долларов), "Челси" (3,8 миллиона долларов), "Манчестер Юнайтед" (3,6 миллиона долларов), "Атлетико" (3,1 миллиона долларов), "Ювентус" (3 миллиона долларов) и "Монако" (2,9 миллиона долларов)