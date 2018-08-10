Украинские легкоатлеты побили медальное достижения прошлого чемпионата Европы

Сборная Украины по легкой атлетике уже завоевала три медали на чемпионате Европы-2018.

Марьян Закальницкий и Алина Цвилий завоевали золото и серебро соответственно в спортивной ходьбе на 50 км, а Сергей Никифоров завоевал бронзу в прыжках в длину.

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Таким образом, украинцы уже превзошли медальное достижения прошлого чемпионата Европы, поскольку из Амстердама в 2016 году наша сборная привезла только одну медаль – золото Натальи Прищепы в беге на 800 м у женщин, пишет Xsport.

Результаты сборной Украины на чемпионатах Европы:

1994 год Хельсинки – 12 медалей – 3 золотых, 6 серебро, 3 бронзы – 5 место в медальном зачете;

1998 год Будапешт – 6 медалей – 3 золотых, 2 серебро, 1 бронза – 6 место в медальном зачете;

2002 год Мюнхен – 7 медалей – 3 золотых, 3 серебро, 1 бронза – 6 место в медальном зачете;

2006 год Гетеборг – 3 медали – 0 золото, 1 серебро, 2 бронзы – 21 место в медальном зачете;

2010 год Барселона – 7 медалей – 2 золота, 4 серебра, 1 бронза – 7 место в медальном зачете;

2012 год Хельсинки – 16 медалей – 4 золотых, 5 серебро, 7 бронза – 3 место в медальном зачете;

2014 год Цюрих – 8 медалей – 2 золота, 5 серебро, 1 бронза – 7 место в медальном зачете;

2016 год Амстердам – ​​1 медаль – 1 золото, 0 серебро 0 бронза – 17 место в медальном зачете;

2018 год Берлин – 1 медаль – 1 золото, 1 серебро, 1 бронза – 6 место в медальном зачете (по состоянию на 10 августа).

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