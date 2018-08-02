Украинские лучники установили новый мировой рекорд

Украинские лучники Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова установили новый мировой рекорд

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

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На соревнованиях Гран-при Европы в Софии наши спортсмены набрали сумму баллов – 1343, которая отныне является наивысшим достижением в соревнованиях смешанных пар.

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