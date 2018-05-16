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Украинские медики будут лечить по международным протоколам

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Лечение (иллюстрация)
Лечение (иллюстрация) / stemcellsgroup.com

Министерство здравоохранения запустило онлайн-платформу с международными протоколами лечения, которыми могут пользоваться украинские медики.

Об этом отметила глава Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

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Для того, чтобы пользоваться ими, необходимо лишь зарегистрироваться.

Здесь собраны наставления для лечения в 62 категориях – это, в частности, кардиология, анестезиология, психиатрия, травматология, инфекционные заболевания, нейрохирургия, радиология,
– прокомментировала Супрун.

Протоколы, которые доступны только на английском языке, обещали вскоре перевести. Прежде всего, переведут Топ-100 актуальных заболеваний и состояний.

Такие протоколы создает международное сообщество на основе исследований, у них есть алгоритм для врачей, как назначать пациенту препараты.

Супрун отметила, что протоколы будут обновляться, поэтому назначать лечение человеку будут по последним рекомендациям.

К слову, в Министерстве здравоохранения сообщили, что свыше 3,5 миллионов украинцев по состоянию на 11 мая уже выбрали себе семейного врача.

 

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Медицина Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Медицинская реформа
Источник: 24 Канал
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