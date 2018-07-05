Украинские металлурги после импортных квот не смогут купить серную кислоту ни по какой цене
Украинские метпредприятия, использующие серную кислоту для производства своей продукции, рискуют остаться без этого сырья после введения импортных квот с 1 сентября.
Об этом заявил президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает UAprom.
По его словам, может сложиться ситуация, при которой серной кислоты будет не хватать, и потребители не смогут купить ее ни за какие деньги.
Как напомнил А. Каленков, проблемы с серной кислотой начались в 2014 году, когда Украина потеряла контроль над предприятиями в Крыму и Донецкой области, которые производили это сырье, причем на фоне роста спроса на него.
Кроме того, по его словам, остро стоит вопрос наличия железнодорожных цистерн для перевозки серной кислоты. "Раньше в Украине было 136 цистерн, по состоянию на 2018 год их уже меньше сотни. Имеющиеся цистерны могут перевезти лишь 40 тыс. тонн продукции, а нужно 100-120 тыс. тонн", – предупредил эксперт.
Чтобы урегулировать вопрос обеспечения промышленных предприятий серной кислотой в необходимом объеме, в составе Госрегуляторной службы была создана мониторинговая комиссия, которая до 1 сентября намерена проследить за ситуацией на рынке и предоставить в межведомственную комиссию при МЭРТ результаты собственного мониторинга.