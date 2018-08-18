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Украинские мобильные операторы изменили правила абонплаты

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Украинские мобильные операторы изменили правила абонплаты
Украинские мобильные операторы изменили правила абонплаты / Фото из открытых источников

С 22 августа мобильный оператор lifecell переводит часть абонентов на 28-дневную абонплату вместо помесячной.

Об этом сообщает The Village.

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С 22 августа оператор lifecell переводит пользователей тарифов "Лайфхак", "Лайфхак Плюс", "Хайп", "Звонки всем (2017)" и "Звонки всем" на 28-дневную форму оплаты. А с 5 сентября новый расчет будет действовать еще для трех пакетов – "3G Смарт 69", "Смартфон 2018" и "Абсолютная свобода".

В lifecell объясняют такие изменения инфляцией и добавляют, что для клиентов рост стоимости услуг будет "незначительным" – примерно на 6 копеек на каждую гривну. В качестве альтернативы оператор предлагает перейти на контрактную форму обслуживания.

Как известно, Vodafone уже применяет "28-дневный месяц" для всех тарифов, кроме линейки Vodafone Device. А оператор "Киевстар" начал использовать 28-дневную модель с середины лета 2018 года на четырех тарифах: "Безлим Разговоры", "Безлим Соцсети", "Безлим Видео", "Максимальный Безлим".

Теги: Деньги мобильные устройства Новости Украины
Источник: 24 Канал
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