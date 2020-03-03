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      Украинские моряки в Китае просят о помощи: на судне заканчивается топливо, еда и питьевая вода

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      На судне находятся 22 украинца и 1 иностранец. У экипажа заканчивается вода, продукты питания, медикаменты и топливо.

      Экипаж судна New Orion просит о помощи, одному из членов нужна срочная медицинская помощь. Об этом сообщает "Украинский юг".

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      Большая часть экипажа – одесские моряки. Судно принадлежит кипрской фирме Vercania Holding LTD.

      Четыре месяца назад судно было арестовано и сейчас оно находится в порту Цзяньин в Китае. Его арестовали за долги судовладельца за ремонт. А моряки стали заложниками ситуации. Им давно не платят зарплату. Фирма оставила судно на произвол судьбы.

      Ситуацию также усложняет эпидемия коронавируса в Китае. Члены экипажа обращаются в международные организации помощи морякам и в органы государственной власти Украины и Посольства Украины в Китайской Народной Республике за помощью в разрешении ситуации.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус Covid-19 Китай Новости Одессы
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