Украинские моряки в Китае просят о помощи: на судне заканчивается топливо, еда и питьевая вода

На судне находятся 22 украинца и 1 иностранец. У экипажа заканчивается вода, продукты питания, медикаменты и топливо.

Экипаж судна New Orion просит о помощи, одному из членов нужна срочная медицинская помощь. Об этом сообщает "Украинский юг".

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Большая часть экипажа – одесские моряки. Судно принадлежит кипрской фирме Vercania Holding LTD.

Четыре месяца назад судно было арестовано и сейчас оно находится в порту Цзяньин в Китае. Его арестовали за долги судовладельца за ремонт. А моряки стали заложниками ситуации. Им давно не платят зарплату. Фирма оставила судно на произвол судьбы.

Ситуацию также усложняет эпидемия коронавируса в Китае. Члены экипажа обращаются в международные организации помощи морякам и в органы государственной власти Украины и Посольства Украины в Китайской Народной Республике за помощью в разрешении ситуации.