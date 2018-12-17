18:53
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Украинские моряки в плену РФ: когда "суд" аннексированного Крыма рассмотрит апелляции пленников

      37 Читати новину українською
      Так называемый суд в Крыму
      Так называемый суд в Крыму / фото из открытых источников

      Так называемый Верховный суд оккупированного Россией Крыма планирует 19 декабря рассмотреть первые пять апелляционных жалоб защиты на арест военнопленных моряков, захваченных российскими силовиками 25 ноября вблизи Керченского пролива.

      Об этом информирует "Интерфакс".

      Читайте также: 8 захваченных украинских моряков назвали себя военнопленными, – адвокат

      Рассмотрение назначено на 19 декабря,
      – сообщил представитель "суда".

      Известно, что защита просит отменить решение об аресте всех 24 украинцев и отпустить их.

      Отметим, что адвокаты украинских моряков, которые принимали участие 27 и 28 ноября в заседаниях по избранию их подзащитным меры пресечения, обжаловали решение о взятии их под стражу до 25 января 2019 года.

      Добавим, что 16 декабря в Москве состоялась акция протеста с призывом отпустить захваченных в плен украинских моряков.

      Почему россияне взяли в плен украинских моряков?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости политики Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма Конфликт в Азовском море Судьи
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября , 22:44 1
      Угроза безопасности: в Европарламенте прокомментировали конфликт в Азовском море
       26 ноября , 20:57
      Порошенко официально освободил родственников погибших участников АТО от призыва
       21 июня 2016 , 15:34
      Экологические обещания стали новой наживкой для избирателей
       6 декабря , 14:49
      Завтра в Киеве форум о будущем молодежи начнется с пробежки с Садовым
       14 декабря , 15:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук