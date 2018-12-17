Украинские моряки в плену РФ: когда "суд" аннексированного Крыма рассмотрит апелляции пленников

Так называемый Верховный суд оккупированного Россией Крыма планирует 19 декабря рассмотреть первые пять апелляционных жалоб защиты на арест военнопленных моряков, захваченных российскими силовиками 25 ноября вблизи Керченского пролива.

Об этом информирует "Интерфакс".

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Рассмотрение назначено на 19 декабря,

– сообщил представитель "суда".

Известно, что защита просит отменить решение об аресте всех 24 украинцев и отпустить их.

Отметим, что адвокаты украинских моряков, которые принимали участие 27 и 28 ноября в заседаниях по избранию их подзащитным меры пресечения, обжаловали решение о взятии их под стражу до 25 января 2019 года.

Добавим, что 16 декабря в Москве состоялась акция протеста с призывом отпустить захваченных в плен украинских моряков.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.