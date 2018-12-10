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      Украинские моряки в плену РФ: командующий ВМС просил Порошенко обменять его на заключенных

      31 Читати новину українською
      Игорь Воронченко
      Игорь Воронченко / Фото из открытых источников

      Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обращался к президенту Порошенко с просьбой обменять его на пленных в России украинских моряков.

      Об этом сам Воронченко рассказал в комментарии УНН.

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      С президентом был разговор (в отношении его заявления о готовности обменять себя на пленных моряков – 24 канал),
      – сказал командующий укаинских ВМС.

      О том, что ответил Порошенко на такое предложение, Воронченко не рассказал.

      "Я пока не могу сказать", – пояснил он.

      Отвечая на вопрос о том, обращался ли Воронченко к украинской стороне, которая занимается обменом пленных и политзаключенных, он сообщил: "Я заявление сделал. Те люди, которые этот процесс делают, я готов с ними общаться в этом направлении".

      Воронченко также заверил, что готов сделать со своей стороны все для обмена украинских моряков.

      Я готов. А что откажусь от своих слов? У меня есть опыт. И вытягивание оттуда тоже есть. Вытянем их. Они поступали законно и в правовом поле,
      – добавил командующий ВМС.

      Добавим, что сразу после захвата Россией украинских военных на море, Воронченко передал морякам щемящее письмо со словами поддержки. "Испытывать страх – это нормально. Главное понимать, что за вами стоит весь мир", – написал тогда командующий ВМС.

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Обмен пленными Петр Порошенко Конфликт в Азовском море заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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