10:39
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Украинские моряки в плену РФ: крымскотатарские активисты привезли продукты в СИЗО в Москве

      71 Читати новину українською
      Крымскотатарские активисты привезли вещи и продукты в СИЗО в Москве
      Крымскотатарские активисты привезли вещи и продукты в СИЗО в Москве / Фейсбук-страница Nariman Dzhelalov

      Крымскотатарские активисты приехали в Москву к зданию СИЗО "Лефортово", где содержат захваченных украинских моряков. Активисты привезли военнослужащим вещи и продукты.

      Об этом сообщает Крым.Реалии.

      Читайте также: Украинские моряки, захваченные РФ: активисты обратились к международной общественности

      Так, передачи для украинских моряков собирали на оккупированном полуострове.

      Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты. И с помощью наших друзей здесь, в Москве, передать им (украинским морякам – 24 канал) в руки, чтобы они, находясь в этом таком невеселом месте, чувствовали себя нормально,
      – прокомментировал активист.

      Активісти привезли речі українським морякам

      Вещи собрали на оккупированном полуострове/ Источник: Фейсбук Nariman Dzhelalov

      Активісти привезли продукти українським морякам
      Активисты приехали к зданию СИЗО в Москве/ Источник: Фейсбук Nariman Dzhelalov

      Ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины и в дальнейшем пытаются попасть к морякам, но ближайшая встреча может состояться не ранее понедельника, 3 декабря.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Тогда в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 30 ноября украинских военных моряков вывезли в московское СИЗО.

      Следствием агрессии России стало введение Украиной военного положения в 10-и областях до 26 декабря и запрет въезда в Украину гражданам России мужского пола возрастом от 16 до 60 лет.

      УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
       
      •  
      Теги: Новости политики Обмен пленными заложники Новости России Конфликт в Азовском море Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Нацбанк Украины отменил регистрацию WebMoney
       25 мая , 22:08
      В Москве задержали участников шествия, посвященного годовщине Майдана
       21 ноября 2014 , 22:59
      Первые фото обновленного Suzuki Vitara попали в СМИ
       27 июля , 18:45
      Роналду установил очередные достижения в Серии А
       1 декабря , 21:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук