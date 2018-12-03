Украинские моряки в плену РФ: крымскотатарские активисты привезли продукты в СИЗО в Москве

Крымскотатарские активисты приехали в Москву к зданию СИЗО "Лефортово", где содержат захваченных украинских моряков. Активисты привезли военнослужащим вещи и продукты.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Так, передачи для украинских моряков собирали на оккупированном полуострове.

Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты. И с помощью наших друзей здесь, в Москве, передать им (украинским морякам – 24 канал) в руки, чтобы они, находясь в этом таком невеселом месте, чувствовали себя нормально,

– прокомментировал активист.

Вещи собрали на оккупированном полуострове/ Источник: Фейсбук Nariman Dzhelalov



Активисты приехали к зданию СИЗО в Москве/ Источник: Фейсбук Nariman Dzhelalov

Ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины и в дальнейшем пытаются попасть к морякам, но ближайшая встреча может состояться не ранее понедельника, 3 декабря.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Тогда в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 30 ноября украинских военных моряков вывезли в московское СИЗО.



Следствием агрессии России стало введение Украиной военного положения в 10-и областях до 26 декабря и запрет въезда в Украину гражданам России мужского пола возрастом от 16 до 60 лет.