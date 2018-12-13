Украинские моряки в плену РФ: один из пленников сидит в камере с кавказским министром

Украинский пленник моряк Вячеслав Зинченко сидит в одной камере с бывшим министром одной из кавказских республик в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщил правозащитник Николай Полозов в Facebook.

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"Сегодня адвокат из нашей команды посетила военнопленного украинского моряка Вячеслава Зинченко.

Молодой, застенчивый мальчик. 20 лет ему исполнилось летом. Сразу спросил, долго ли ему еще сидеть в этом "Лефортово". Расстроился, когда узнал, что в январе, скорее всего, ребятам продолжат содержание под стражей", – написал адвокат.

Полозов отметил, что вместе с Зинченко в камере находится экс-министр одной из кавказских республик.

По условиям содержания рассказал, что сидит в двухместной камере с каким-то бывшим министром одной кавказской республики. Тот "постоянно молится", особо ничего не спрашивает и о себе не говорит, зато охотно делится своими продуктами,

– добавил правозащитник.

Также Полозов отметил, что моряк написал несколько писем родным, однако цензура почему-то завернула их. В то же время, парень получил 2 письма с поддержкой из Москвы.

Кроме этого, Зинченко, как и остальные военнопленные украинские моряки, заявил, что не будет давать российскому следствию других показов.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.