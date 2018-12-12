Украинские моряки в плену РФ: ребята добились отключения "Русского радио" в СИЗО

Пленные украинские моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко не теряют веры в свое скорое освобождение и держатся бодро, несмотря на полученные во время атаки российских пограничников на море травм.

Об этом на своих Facebook-страницах сообщают адвокаты украинских моряков Мария Куракина и Александра Маркова.

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Посетила военнопленного моряка 24-летнего Андрея Артеменко в "Матросской тишине". Он был ранен при обстреле "Бердянска" вместе с Василием Сорокой и Андреем Эйдером. У него – осколочные ранения в левой руке, пальцах, по телу, осколок при взрыве попал в глаза. Вроде бы видит, но зрение вызывает мои опасения,

– отметила Куракина.

По ее словам, парень держится бодро, не теряет чувства юмора. Он передает привет своим близким: родителям, невесте и просит передать, что все нормально, он принимает назначенные тюремными врачами препараты.

Из "странностей" в деле – к нему приходила вместе со следователем некая женщина, представившаяся адвокатом, не назвав свою фамилию. Она сказала, что фамилия ее слишком сложна для восприятия. Я предупредила подзащитного, как действовать в подобных ситуациях. Вопросы, связанные с проходом случайных лиц к нашим подзащитным будут предметом рассмотрения в адвокатском сообществе,

– добавила правозащитница.

В свою очередь, адвокат Андрея Эйдера, Александра Маркова, написала, что парень добился отключения в СИЗО "Русского радио".

"Андрей приходит в себя, может передвигаться (и ему даже не нужны костыли, но хромает) и выглядит довольно бодро, не теряет чувства юмора. И так, "Русское радио" сегодня же ему заменили на "Европу плюс". После предыдущих публикаций в СМИ про радио Андрей шутит и надеется, что не испортил "Русскому радио" рейтинги", – написала она.

Напомним, член команды адвокатов пленных русскими украинских военных моряков на Азове Николай Полозов 11 декабря в Москве встретился с одним из захваченных моряков Денисом Гриценко. Адвокат рассказал, что Гриценко очень общительный, с потрясающим чувством юмора и бодрым настроением.

Почему россияне захватили украинских моряков в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.