Украинские моряки в плену РФ: суд оккупантов отклонил апелляционные жалобы 9 пленников

Так называемый суд Крыма отклонил апелляционные жалобы 9 из 24 украинских моряков, задержанных российскими пограничниками 25 ноября. Им лишь сократили на 1 день срок пребывания под стражей.

Об этом на своей Facebook-странице написал российский журналист Антон Наумлюк.

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Суд первой инстанции арестовал всех военнослужащих до 25 января 2019 года, а Верховный суд Крыма лишь исправил техническую ошибку, сократив время под стражей на один день. В остальном, решение о мере пресечения оставили в силе,

– сообщил он.

Также Наумлюк подчеркнул, что всем морякам оккупанты инкриминируют незаконное пересечение российской границы. За это украинских военных в РФ могут приговорить к 6 годам лишения свободы.

Кроме того, российский журналист отметил, когда проходило рассмотрение апелляций:

19 декабря

Владимир Варимез (судья Алла Овчинникова)

Андрей Оприск (Алла Овчинникова)

Сергей Цибизов (Андрей Палий)

Юрий Будз (Андрей Палий)

20 декабря

Михаил Власюк (Галина Редько)

Богдан Головаш (Сергей Рубанов)

Сергей Попов (Галина Редько)

21 декабря

Виктор Беспальченко (Андрей Палий)

Роман Мокряк (Сергей Рубанов)

Почему Россия захватила украинских моряков?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.