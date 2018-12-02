Украинские моряки в плену России: американский журнал опубликовал меткую карикатуру на Путина

После нападения России на украинские суда в Азовском море 25 ноября на Кремль посыпалась критика международного сообщества и призывы освободить пленных моряков.

Новость об агрессии России разнеслась по мировым СМИ и отразилась, в частности, в карикатурах.

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Так, американская версия журнала The Week изобразила самодовольного Путина, который держит в заложниках украинских моряков. На него смотрит Трамп, и словно не замечая, что происходит, говорит: "Мне нравятся люди, которых не захватывали..."

Сама карикатура подписана словно обличительным девизом, которого на самом деле, по мнению издания, придерживается глава Белого дома: "Не осуждаю российскую агрессию против Украины".



Карикатура на Путина и Трампа

Другой саркастический рисунок посвящен отмененной встрече Трампа с Путиным на саммите G20 в Аргентине, которая все же состоялась, хоть и не официально. И напомним, что в США до последнего убеждали, что она не произойдет в любом формате, пока Россия не освободит пленных моряков и не вернет судна Украине.

На карикатуре Путин стоит в окружении, видимо, друзей-КГБистов, позади висит план нападения на Украину. Руководитель Кремля читает известие об отмене встречи с американским коллегой в прессе. Тогда один из генералов высказывает мнение: "Возможно, если вы убьете журналиста, то он вам простит..."



Карикатура на отмененную встречу Трампа и Путина