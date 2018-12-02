15:04
2 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Украинские моряки в плену России: американский журнал опубликовал меткую карикатуру на Путина

      215 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty Images

      После нападения России на украинские суда в Азовском море 25 ноября на Кремль посыпалась критика международного сообщества и призывы освободить пленных моряков.

      Новость об агрессии России разнеслась по мировым СМИ и отразилась, в частности, в карикатурах.

      Читайте также: Трамп и Путин станцевали танго: карикатурист изобразил политиков на саммите G20

      Так, американская версия журнала The Week изобразила самодовольного Путина, который держит в заложниках украинских моряков. На него смотрит Трамп, и словно не замечая, что происходит, говорит: "Мне нравятся люди, которых не захватывали..."

      Сама карикатура подписана словно обличительным девизом, которого на самом деле, по мнению издания, придерживается глава Белого дома: "Не осуждаю российскую агрессию против Украины".


      Карикатура на Путина и Трампа

      Другой саркастический рисунок посвящен отмененной встрече Трампа с Путиным на саммите G20 в Аргентине, которая все же состоялась, хоть и не официально. И напомним, что в США до последнего убеждали, что она не произойдет в любом формате, пока Россия не освободит пленных моряков и не вернет судна Украине.

      На карикатуре Путин стоит в окружении, видимо, друзей-КГБистов, позади висит план нападения на Украину. Руководитель Кремля читает известие об отмене встречи с американским коллегой в прессе. Тогда один из генералов высказывает мнение: "Возможно, если вы убьете журналиста, то он вам простит..."


      Карикатура на отмененную встречу Трампа и Путина

      Теги: Новости политики Конфликт в Азовском море Владимир Путин Карикатура СМИ Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      сегодня , 15:00 Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      Сергій Лещенко 5
      Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      сегодня , 12:00 Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      Блог Медіа 373
      Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      сегодня , 08:17 Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      Ольга Черненко 2050
      Джордж Буш-старший – человек-тренд: каким мир запомнит умершего президента США
      сегодня , 07:45 Джордж Буш-старший – человек-тренд: каким мир запомнит умершего президента США
      264
      Гвоздик эффектно победил нокаутом и стал чемпионом мира по боксу по версии WBC
      сегодня , 04:01 Гвоздик эффектно победил нокаутом и стал чемпионом мира по боксу по версии WBC
      2062
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Собаку исключили из полицейской академии за чрезмерное дружелюбие
       9 июня 2017 , 12:04
      В России определились, когда и как будут отвечать на "кремлевский список"
       5 февраля , 10:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук