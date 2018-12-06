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      Украинские моряки в плену России: командующий ВМС хочет обменять себя на наших военных

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      Игорь Воронченко
      Игорь Воронченко / ВМС Украины

      Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко готов сесть в российскую тюрьму вместо 24 украинских моряков, которых РФ захватила в плен в Керченском проливе.

      Об этом он заявил в интервью газете Bild, передает DW.

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      "У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых незаконно удерживают в России", – сказал Воронченко.

      По его мнению, конфликту, произошедшему в Керченском проливе, военные корабли НАТО не смогли бы помочь своим присутствием в Азовском море.

      Существует соглашение с 2003 года, по которой любому военному судну для захода в Азовское море необходимо разрешение и от Украины, и от России. Это означает, что даже если бы Украина хотела, Россия бы этого не позволила,
      – пояснил командующий ВМС Украины.

      Вместе с тем, он считает, что НАТО могло бы увеличить свое присутствие в Черном море.

      Что случилось в Керченском проливе? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.

      28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина призывает Турцию закрыть пролив Босфор для курсирования российских судов в ответ на действия РФ в Азовском море.


      Украина попросит Турцию перекрыть Босфор для России: карта

      Может ли Турция закрыть пролив Босфор для России? В соответствии с конвенцией Монтре, которая в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, Турция в случае участия в войне, а также если она посчитает, что ей непосредственно угрожает война, имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любым военным кораблям. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы.

      Однако эксперты считают, что Турция вряд ли пойдет на обострение отношений с Россией из-за призыва Украины перекрыть Босфор для российских судов. Кроме того, Босфор можно закрывать для военных кораблей воюющих государств, а президент Украины сказал: "Мы ни с кем не собираемся воевать".

      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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