Украинские морпехи провели учения с боевыми стрельбами: работали танки и артиллерия – фото
35 отдельная бригада морской пехоты Военно-морских сил ВСУ провела батальонные тактические учения с боевыми стрельбами. Эта бригада дислоцируется в Одесской области, правда маневры прошли на Херсонщине.
Участие в учениях приняли все подразделения соединения, включая танковый батальон, передает «Думская».
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Во время маневров морпехи отработали наступательные действия в урбанизированной местности. В то же время они использовали:
- тяжелую бронированную технику под прикрытием артиллерии,
- средства противовоздушной обороны.
Фото с батальонных тактических учений 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ
Батальонные учения – последний этап боевого слаживания бригады.
К слову, недавно украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому иностранные войска смогут принять участие в международных военных учениях, которые пройдут на территории Украины.
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