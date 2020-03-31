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      Украинские морпехи провели учения с боевыми стрельбами: работали танки и артиллерия – фото

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      35-я отдельная бригада морской пехоты ВМСУ провела батальонные тактические учения с боевыми стрельбами на Херсонщине: фото / "Думская"

      35 отдельная бригада морской пехоты Военно-морских сил ВСУ провела батальонные тактические учения с боевыми стрельбами. Эта бригада дислоцируется в Одесской области, правда маневры прошли на Херсонщине.

      Участие в учениях приняли все подразделения соединения, включая танковый батальон, передает «Думская».

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      Во время маневров морпехи отработали наступательные действия в урбанизированной местности. В то же время они использовали:

      • тяжелую бронированную технику под прикрытием артиллерии,
      • средства противовоздушной обороны.

      Фото с батальонных тактических учений 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ

      Батальонные учения – последний этап боевого слаживания бригады.

      К слову, недавно украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому иностранные войска смогут принять участие в международных военных учениях, которые пройдут на территории Украины.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Новости Одессы Вооруженные силы Украины Новости политики
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